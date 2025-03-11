«Ростех» приступил к выпуску СВЧ-модулей для телеком-систем

Специалисты «Росэлектроники», являющейся частью структуры «Ростеха», приступили к выпуску СВЧ-модулей, массово применяемых в радиоэлектронной аппаратуре наземной, авиационной и космической техники.

Данные модули призваны заменить в различном телеком-оборудовании приобретавшиеся ранее решения из Германии, США и Франции.

В частности, СВЧ-модули семейства М34230 могут коммутировать сигналы до 18 ГГц, переносить неоднократные удары с ускорением вплоть до 50G, а также функционировать в температурном диапазоне -60 .. +85°C. Им не страшны акустические шумы даже 150 дБ, соответствующие выстрелу из стрелкового оружия.

В разработанных «Ростехом» модулях СВЧ все использующиеся материалы, а также комплектующие на 100 % отечественные, благодаря чему цены на них почти в 2 раза меньше, чем на импортные аналоги.

К слову, летом прошлого года «Росэлектроника» уже наладила производство аналогичной продукции для наземной радиоэлектронной аппаратуры, о чем мы рассказывали в этом материале.Источник — Ростех