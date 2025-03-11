 

Рупор кремлевской пропаганды: Здравствуй Суджа

11.03.2025, 16:40, Разное
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Российские войска вернулись в Суджу. Занят район стелы на въезде в город. Идут бои в районе рынка, зачищаются Княжий-1 и Княжий-2.

Освобождение Курской области.

Детали операции "Труба"

В целом, Курская эпопея завершается полным военным поражением ВСУ.

PS. На фото, боев "Ветеранов" у стеллы на въезде в Суджу.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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