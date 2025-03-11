Подтверждено поражение беспилотником нефтебазы в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Серпухова (Московская область РФ) Алексей Шимко подтвердил, что утром 11 марта БПЛА упал на территории местной нефтебазы. По его словам, ущерб был незначительным, хотя и возник пожар.

По данным минобороны РФ, ночью и утром 11 марта над российскими регионами сбили 343 украинских беспилотника, из них 91 – над Московской областью.

В Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Трое взрослых погибли. Повреждены жилые дома и другие строения, а также десятки автомобилей.

Судя по заявлениям российских властей, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву и другие регионы РФ с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.

Последствия беспрецедентной атаки БПЛА на Москву. Фоторепортаж