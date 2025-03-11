 

Лазерным сварочным аппаратом X1 Pro сможет пользоваться даже полный новичок

11.03.2025, 15:45, Разное
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Достижение мастерства в сварке требует многолетней практики. Но компания XLaserLab предлагает инновационный подход к процессу с помощью своего лазерного сварочного аппарата X1 Pro. Это устройство не только сваривает даже тонкие металлические детали, но и режет, очищает от ржавчины — и при этом работает от стандартной сети 120/240 В.

X1 Pro настолько прост в использовании, что даже новички могут создавать идеальные швы при толщине материала 0,2 миллиметра без вероятности прожига или деформации. Отсутствие потребности в защитном газе и скорость сварки до 4 раз выше традиционной делают его универсальным инструментом. Профессионалы также оценят X1 Pro, поскольку он позволяет сваривать сталь толщиной до 3 мм, что идеально подходит для ремонта классических автомобилей. Низкое тепловыделение минимизирует риск деформации при удалении ржавчины.

Сварочный аппарат обладает функцией лазерного резака для материалов толщиной до 3 мм. Устройство весом 12 килограммов сваривает нержавеющую, углеродистую сталь и оцинкованные листы. Также есть функция удаления ржавчины, что значительно ускоряет подготовку материала к сварке. X1 Pro — это модульный инструмент, который может использоваться как в ручном режиме, так и с ЧПУ.

Сенсорный экран с поддержкой 16 языков позволяет легко настроить параметры работы для любого типа материала, а широкий выбор аксессуаров расширяет возможности X1 Pro. Сейчас XLaserLab предлагает аппарат по специальной цене на Kickstarter.

Источник &#8212 XLaserLab


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