В Вологодской области ограничили продажу презервативов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ, регламентирующий порядок реализации средств контрацепции на территории региона.

Согласно документу, в целях реализации демографических инициатив презервативы будут продаваться на территории области только лицам, подтвердившим наличие двух и более детей.

– Печально осознавать, что наш регион плетётся в хвосте реализации федеральной программы демографии, – подчеркнул губернатор. – Чтобы выйти на советский уровень детопроизводства, необходимо иметь не менее двух детей на каждую семью. Мы не можем обязать людей исполнять эту норму, но будем всячески способствовать этому на областном уровне.

Теперь все вологжане и гости региона при желании приобрести презервативы обязаны предъявить справку о составе семьи по состоянию на первое число месяца даты покупки. Для удобства граждан документ можно получить в электронном виде с QR-кодом.

Новый порядок вступает в силу с 1 апреля текущего года до соответствующего распоряжения.

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