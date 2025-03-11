Рупор кремлевской пропаганды: Пришли. Свои

Видео из освобожденных районов Курской области. Наши бойцы встречают мирных жителей дождавшихся своих.

Освобождение Курской области продолжается. Освобождена Казачья Локня и большой кусок территории в районе Лебедевки и Свердликово.

Также зачищен район Мирного и аэрдрома Суджи.

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Источник: Colonel Cassad

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