 

Замена сливочного масла на растительное снижает риск смерти на 17 процентов

11.03.2025, 13:50, Разное
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Американские ученые подвели итоги трех масштабных исследований, Nurses’ Health Study; Nurses’ Health Study II и Health Professionals Follow-Up Study, которые в сумме длились более 30 лет. В них приняли участие 221 054 участника, которые каждые четыре года составляли детальные отчеты о своем рационе. Эту информацию сопоставили с изменением их здоровья, чтобы выявить важные закономерности.

Один из выводов таков – человечеству следует увеличить долю растительных масел и снизить потребление сливочного масла. Принципиальное различие между ними в том, что первые богаты ненасыщенными жирными кислотами, а вторые насыщенными. Как следствие, употребление сливочного масла провоцирует ожирение, рост уровня вредного холестерина, а с ними и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Но без масла жить нельзя, это полезный продукт, плюс обязательный компонент множества блюд. Вопрос заключается в пропорциях. Так, злоупотребление сливочным маслом увеличивает риск смерти на 15 % в сравнении с теми, кто потребляет его умеренно. А в случае с растительными вариантами – оливковым, рапсовым или соевым – ситуация прямо противоположная. В данном случае повышенное потребление масла снижает риск смерти на 16 %.

Каждые 10 грамм растительного масла в рационе эквивалентны снижению риска смерти от рака на 11 % и от сердечно-сосудистых заболеваний на 6 %. Те же 10 грамм сливочного масла, напротив, увеличивают риск смерти от рака на 12 %. В результате ученые подсчитали, что замена 10 граммов сливочного масла растительным даст общее снижение риска смерти от большинства недугов на 17 %. И впечатляют не столько числа, сколько то, насколько просто можно радикально улучшить здоровье людей и увеличить продолжительность их жизни.Источник &#8212 Mass General Brigham


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