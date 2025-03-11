Госдума приняла закон о «фотостабильности»: россияне смогут менять аватарки в соцсетях только в 20 и 45 лет

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так называемый закон о «фотостабильности» ограничивает право россиян на обновление фотографий профиля в соцсетях – после первичной установки их можно будет сменить только по достижении 20 и 45 лет.

Инициаторы законопроекта объясняют необходимость нововведения борьбой с «цифровым нарциссизмом» и «культом молодости», которые, по их мнению, подрывают традиционные российские ценности.

– Постоянная смена аватарок – это неуважение к истории собственной жизни, не говоря уже об истории народа, страны, – считает один из авторов законопроекта. – Человек должен гордиться своим лицом, данным ему богом, а не бесконечно его переделывать в фоторедакторах.

Закон предусматривает, что социальные сети должны ввести соответствующие ограничения для российских пользователей. Исключений предусмотрено два: фото разрешено сменить в день бракосочетания, а также в том случае, если во внешность были внесены изменения, подтверждённые медицинскими документами.

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