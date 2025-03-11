 

В Гренландии на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии проходят парламентские выборы

11.03.2025, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Гренландии проходят 11 марта парламентские выборы, к которым впервые в истории этой автономной территории Дании приковано внимание всего мира. Причина этого – требование президента США Дональда Трампа передать остров под американский контроль.

Население Гренландии составляет 57000 человек, 90% из них – инуиты. Парламент, состоящий из 31 депутата, занимается в основном вопросами внутренней администрации, в то время как внешняя политика и оборона делегирована Дании. Метрополия оплачивает расходы на здравоохранение и образование.

Согласно опросам, за независимость выступает около 80% жителей острова, сторонники самоопределения составляют большинство и в нынешнем составе парламента. В то же время островитяне не хотят терять 585 миллионов евро субсидий, получаемых от центрального правительства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / На картах в самолетах Air Canada Израиль назван “Палестинской территорией”

11.03 / Самолет, летевший в Дели, вернулся в Чикаго через 10 часов после вылета – туалеты забились

11.03 / Родриго Дутерте отправят в Гаагу, где он предстанет перед МУС

11.03 / TikTok-блогер приговорена к тюремному заключению за то, что посоветовала Иисусу подстричься

11.03 / Подтверждено поражение беспилотником нефтебазы в Серпухове

11.03 / Опубликован рейтинг 20 самых загрязненных городов в мире. 19 из них расположены в Азии

11.03 / В Пакистане вооруженные боевики захватили поезд с 450 пассажирами в заложники, есть жертвы

11.03 / Миграционная служба США запустила приложение “самодепортации” для нелегалов

11.03 / В Великобритании задержан джихадист из Газы, призывавший к убийству евреев

11.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 79 из 126 российских беспилотников, перехвачена баллистическая ракета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика