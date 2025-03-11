 

Чтобы продлить миссию «Вояджеров» НАСА постепенно отключает их приборы

11.03.2025, 11:50, Разное
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С момента запуска космических зондов НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в 1977 году прошло без малого полвека. Предназначенные для изучения дальних планет Солнечной системы, они до сих пор демонстрируют уникальную живучесть, продолжая работать в межзвездном пространстве.

Напомним — в 1980 г. «Вояджер-1» завершил порученную ему миссию, а к 2012 г. стал самым удаленным от Земли рукотворным космическим объектом. Его напарник — «Вояджер-2» достиг межзвездного пространства в 2018 году.

Однако ресурс зондов (прежде всего, энергетический) не бесконечен. Чтобы его продлить, специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) приняли решение отключить некоторые системы, потребность в которых уже отпала. 25 февраля был отключен состоящий из трех телескопов прибор для изучения космических лучей.

На очереди прибор LECP для измерения параметров электронов. С его отключением прекратится эксперимент по изучению низкоэнергетических частиц на «Вояджер-2», запланированный на 24 марта. В итоге, на каждом аппарате останутся работать по три научных прибора.

Зонды получают электроэнергию от радиоизотопных энергетических установок, в которых запасы топлива (плутония) за 47 лет работы заметно истощились. Как сообщают в НАСА, зонды ежегодно теряют до 4-х ватт мощности.Источник &#8212 Techspot


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