Янукович заявил, что с ним общаются представители администрации Трампа

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович, находящийся на территории РФ в качестве политического беженца сообщил, что с ним активно общаются представители администрации Дональда Трампа.

По словам политика, Белый дом не возражает, чтобы он принял участие в президентских выборах.

– Мистер Янукович – это часть мирного плана по окончанию войны, – заверил Трамп. – Он был последним президентом Украины, при котором на её территории был мир. Видимо, эта кандидатура устраивала весь украинский народ, а не устраивала лишь Байдена, Нуланд и других не очень умных людей в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что, согласно демократической процедуре, Янукович должен руководить Украиной ещё год не истёкших полномочий, а в случае победы на выборах – пять лет. Также Трамп считает возможным вернуть состав Верховной Рады 2014 года и «незаконно свергнутое правительство».

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах, но был свергнут в 2014 году. Ранее с аналогичными заявлениями об общении с представителями США выступили президент Украины (2014-2019) Пётр Порошенко и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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