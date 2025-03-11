Harley-Davidson выпустил свой самый мощный мотоцикл

Новая модель от Harley-Davidson официально названа самым мощным мотоциклом в истории компании. Секрет прост – новинка под названием Harley-Davidson CVO Road Glide RR является гоночным байком Road Glide от команды Harley-Davidson Factory Racing Team, который переделали для езды по обычным дорогам. Это типичный «бэггер», которые в свою очередь когда-то выросли из «чопперов», которыми так славится данный бренд.

Сердце мотоцикла – двигатель Screamin’ Eagle 131 V-twin, с объемом 2147 куб. см, 153 л.с. и 6500 об/мин. От мира гонок ему достались масляный насос большого объема, трансмиссия Screamin’ Eagle Racing King 6 и много других компонентов. Для лучшей производительности здесь установлена выхлопная система Akrapovic из титана с углеродными щитками на трубах.

Основные переделки коснулись увеличения комфорта езды и эксплуатации мотоцикла. Так, маятник тот же, что в архитектуре CVO Road Glide ST, но теперь он на 10 % легче. Переключение передач более плавное, чем в гоночных моделях. Тормозная система представлена плавающими роторами T-Drive и суппортами Brembo GP4-RX CNC. Сидение выше, руль можно регулировать по высоте, чтобы не наклоняться к нему, как и ширину дорожного просвета для оптимизации угла наклона.

Покупатели получат в качестве бонуса аудиосистему Harley-Davidson Audio, работающую на Rockford Fosgate Stage III. На обтекателе установлены трехполосные 6,5-дюймовые динамики мощностью 250 Вт, система управляется 4-канальным усилителем Rockford Fosgate RMS мощностью 500 Вт. Предусмотрена 12,3-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система с Apple CarPlay и Skyline OS.

Стоит этот роскошный байк внушительные $100 тысяч, будет выпущено всего 131 экземпляров, каждый ручной сборки.

Источник — Harley-Davidson