СМИ – спецпосланник Трампа Виткофф намерен посетить Москву и встретиться с Путиным

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф намерен посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее о возможном визите Виткоффа, который играет все большую роль в дипломатических усилиях по окончанию войны между Россией и Украиной, написало агентство Bloomberg. Журналистка Аннмари Хордерн, сообщившая об этом, также не написала никаких подробностей о предстоящей встрече.