Мнение «аналитика»: Об извинениях… Было — не было, и кто кого прогнул?

Американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что украинский президент Владимир Зеленский официально извинился перед Дональдом Трампом за своё хамство в Овальном кабинете. «Он прислал письмо», — подчеркнул чиновник. Ранее именно о «письме» говорил и сам президент #США, выступая перед Конгрессом на минувшей неделе.

Меж тем украинские… официальные лица и СМИ настаивают, что никаких формальных извинений от главы государства не было. И что максимум речь идёт от «твите», где Владимир Зеленский публично выразил «сожаление» из-за того, что «встреча в Белом доме прошла не так, как должно было быть». И просто призвал американскую сторону на этот раз «сделать всё правильно».

Более того, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что гарант «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию». И что Киев не будет извиняться «за предполагаемую ошибку, которой не было». То есть, и тут, даже в такой, казалось бы, мелочи #Украина пошла на принцип.

Ну вот скажите, эта упёртость в собственных ошибках — а после приостановки Америкой военной помощи Украине даже и сомнений нет, что перепалка Зеленского с Трампом и Вэнсом является 100% ошибкой, — признак какого-то особенного украинского духа?

Или всё потому, что «правильные пацаны никогда не извиняются»?

А кто и чем расплачиваться будет за это «пацанство»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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