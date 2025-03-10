Мнение «аналитика»: О масштабе будущих проблем… Всё видно, как в капле воды?

Появилась первая #статистика, которая даёт кое-какое представление о завтрашнем дне. И это вскоре коснётся каждого, кстати. Независимо от…

Разумеется, одна цифра или даже несколько взаимосвязанных цифр — это всё ещё капля в море и не повод для глобальных обобщений. С другой стороны, «по одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал, и всякая #жизнь — это огромная цепь причин и следствий, и природу её мы можем познать по одному звену». ©

Министр экономического развития Белгородской области Максим Гусев представил некоторое данные по землякам, вернувшимся после выполнения «всех поставленных задач и целей».

Предварительно, цифры таковы, что 249 из 1093 из вернувшихся имеют инвалидность. Это где-то между каждым четвёртым и каждым пятым. И, как можно понять из таблички, примерно у 10% инвалидность первой группы. При этом нашли новое место в жизни (и место работы) 761 человек — практически три четверти от всего списка.

Нужно учитывать, что выборка здесь явно «смещённая» в не самую приятную сторону, но всё же…

Ничего не обобщаю, никого не призываю, но не пора ли задуматься над проблемой всерьёз?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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