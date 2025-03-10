Мнение: Зажрались ли россияне, рост мясного экспорта, британцев призывают есть меньше мяса

1. Современные россияне живут настолько хорошо, что некоторые уже называют нас «зажравшимися». Цитирую Инженера-нефтяника (ссылка):



Люди зажрались. И это не фигура речи, это реальность. Я видел, как после Нового Года вынесли полный таз салата оливье собакам. Как котам покупают консервы «Доброфлот», потому что котик другое не ест. Как домашним животным дают шашлык, потому что [сами] не могут съесть.

Как по мне – то это уже перебор. Наши предки умирали от того, что им не хватало просто хлеба, а мы кормим людей тем, что совсем недавно считалось деликатесом. Недавно забирал из детского садика племянников, детей младшей сестры жены. Я никогда не видел столько толстых детей… <…>

Россияне стремительно жиреют – это медицинский факт.

Некоторые кивают, якобы, на нездоровую пищу, но это ерунда. Здоровая пища стоит недорого, гречка с курицей, минтай, винегрет, салат с морковью, вареная картошка и так далее – это та самая здоровая пища, которая, якобы, недоступна. Но наш человек наберет жирной свинины, колбасы, сделает пару майонезных салатов, а потом будет рассказывать, что одежда некачественная и садится, а также про то, что здоровое питание недоступно.

Хотя дело совершенно в другом – еда есть везде. Даже у нас в поселке я не могу пройти даже пятьсот метров, чтобы не наткнуться на нее. Магазины, шаурмятни, кафешки, пирожковые, грильные, пекарни – буквально на каждом углу. И не все могут справиться с искушением.

Не надо даже напрягаться – каждый вечер забиты всевозможные едальни, доставка продуктов и готовой еды процветает. Я не пользуюсь ей, это дело каждого, более того, я даже рад, если людям это удобно и устраивает. Но почему царит всеобщее нытье про то, что у людей денег на еду нет? Переплачивать трижды за готовую деньги есть, так зачем вы орете, что денег не остается ни на что больше? Готовьте сами – и денег будет достаточно. А разговоры про то, что я лучше время потрачу на что-то другое, смешны. Таких программистов и фрилансеров один на несколько сотен, другие тупо время проводят после работы за просмотром телевидения и в интернете. <…>

В прошлом безумном веке на нашу страну обрушились три революции, одна Гражданская и две мировые войны, три голода с миллионами жертв, несколько локальных конфликтов и Перестройка с девяностыми. Но люди совершенно потеряли память и повторяют, что раньше было спокойно и мирно, как счастливо жили наши предки. Мой дед родился в 1918 году и умер в 1994, с 25 лет он ходил на костылях, потому что левую ногу он потерял на войне.

Думаю, что послушав современных бабок, он потерял бы дар речи. Что пережило его поколение, и что пережили их дети? Это небо и земля. Давайте начистоту: даже в самые трудные годы девяностых мы не жили, как они. Сейчас мы живем прекрасно, и события на юго-западе практически никак не сказываются на жизни большинства наших граждан.

Однако ностальгия не стихает, а даже усиливается. Стоит в «Одноклассниках» выложить совершенно тупой демотиватор с фотографией авоськи, где лежит пара бутылок молока и батоном хлеба с подписью «Как хорошо питались наши бабушки, ставь лайк» – и начинается сплошной поток нытья, что ГОСТа им не хватает, молоко не то, хлеб не тот и вообще мы живем всё хуже и хуже, идёт снижение уровня доходов и качества жизни. Непонятно только, как хорошо мы жили лет 50 назад, что до сих пор пробиваем дно, видимо советский гражданин имел виллу, лимузин и каждый день трескал стейки, закусывая их бутербродами со слоем икры толщиной в палец.

Но ещё поразительнее, когда начинают ныть не старые люди, а молодежь и люди средних лет…

Кстати, домашним животным шашлык и тому подобное мясо неполезны — слишком много соли. Но, опять-таки, про здоровье кошек и собак раньше мало не думал: если в советские времена в Ленинграде было всего несколько ветеринарных клиник, то сейчас их уже около 1000.

2. Русские не просто едят как никогда много мяса – всё больше излишков идёт на экспорт. Россия превращается в страну-мясоколонку (ссылка):



…2024 году экспорт мяса и субпродуктов из России в стоимостном выражении увеличился на 24%, до рекордных $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — на свинину, 14% — на говядину, говорится в сообщении центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В том числе поставки мяса и субпродуктов птицы выросли на 17%, до $800 млн, свинины — на 42%, до более чем $610 млн, говядины — на 16%, до свыше чем $230 млн.

Крупнейшим покупателем российского мяса с 2019 года является Китай, по оценкам экспертов рынка, в 2024 году отгрузки в эту страну выросли на 14%, до $560 млн. Также в топ-3 импортеров входят Саудовская Аравия, увеличившая закупки в 1,9 раза, до почти $230 млн, и Беларусь: за 10 месяцев прошлого года Россия поставила туда мяса на $226 млн — на 10% больше, чем за тот же период 2023-го.

Обратите внимание, говядину мы тоже экспортируем. Внутренний рынок мясом насыщен полностью, причём любым.

3. В Великобритании, напротив, призывают население сократить потребление мяса, а также реже летать на самолётах и экономнее отапливать дома (ссылка):

По мнению британских климатических консультантов, отказ от мяса, эквивалентного двум донерам-кебабам в неделю, будет достаточным для того, чтобы к концу следующего десятилетия сохранить климат в Великобритании в безопасных пределах. <…>

Людям придется съедать на 260 г меньше мяса каждую неделю, но это, скорее всего, будет происходить постепенно и в соответствии с тенденциями в области здравоохранения, считают эксперты. «Мы не говорим, что все должны быть веганами. Но мы ожидаем увидеть изменение пищевых привычек», – заявила Эмили Нерс, член Комитета по изменению климата Великобритании (Climate Change Committee, CCC), который опубликовал свои официальные рекомендации правительству страны по достижению цели «чистого нуля» выбросов к 2050 г.

CCC представил свои рекомендации по сокращению выбросов с 2038 г. по 2042 г. В них говорится, что полеты на самолетах должны стать дороже к 2040 г., хотя сектор авиации все еще может расшириться на 10% при достижении целевых показателей выбросов. По словам представителей CCC, газовые котлы придется убрать, люди должны будут чаще пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде, а дома необходимо будет значительно улучшить, что позволит экономить деньги и сокращать выбросы углерода. Углекислый газ и его эквиваленты должны быть сокращены примерно на четверть от сегодняшнего уровня.

Ждём, в общем, железный занавес и стальной файерволл. Европейцами станет сложно управлять, если они будут видеть рядом страны, где едят много мяса, где ездят на автомобилях, и где отапливают дома до комфортных температур. Следовательно, доступ к турпоездкам и к лишней информации власти Европы наверняка попытаются своим подданным ограничить.