 

Рупор кремлевской пропаганды: Вспомнили про ветеранов войны на Донбассе

10.03.2025, 22:50, Разное
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Все ополченцы воевавшие на Донбассе с 2014 года и получившие там инвалидность получат крупные денежные выплаты от государства.

Путин распорядился единоразово выплатить денежные компенсации донбасским ополченцам, воевавшим с 2014 года и ставшим в результате ранений инвалидами

Указом от сегодняшнего дня Владимир Путин распорядился установить лиц, воевавших в ополчениях ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года (то есть с момента проведения референдума о самоопределении, по итогам которого восставшие республики приняли решение о независимости), и получивших в боях увечья. Всем им, ставшим из-за ранений инвалидами, будут выплачены единоразовые денежные компенсации:

Инвалидам I группы — 6 054 415
Инвалидам II группы — 5 236 250
Инвалидам III группы —4 418 086

Действительно ли ранение, увечье или контузия, ставшее причиной инвалидности, было получено в боях, будут устанавливать военно-врачебные комиссии. Этот указ можно считать еще одним актом признания заслуг донбасских ополченцев, сражавшихся с ВСУ за свободу республик и их выбора, несмотря на их непризнанный статус.

https://t.me/readovkanews/93894 – цинк

Хоть и с опозданием, Родина признала их заслуги. Помню в 2014 году был в госпитале под Москвой, где лечили раненых ополченцев с оторвавнными или поврежденными конечностями (была группа раненых из Лисичанска). Тяжелое зрелище. Теперь про этих людей вспомнили. И это хорошо. С них все начиналось.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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