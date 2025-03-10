CPR – за атакой на сеть Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team

По данным израильской компании Check Point Research (CPR), за атакой на социальную сеть Илона Маска Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team. Целями атаки хакерской группы являются в первую очередь организации и сайты в США, Украине, ОАЭ и Израиле. Об этом сообщили редакции журнала Newsweek сотрудники CPR.

За последние месяцы Dark Storm Team атаковала международный аэропорт в Лос-Анджелесе, порт в Хайфе и министерство обороны ОАЭ.

По данным CPR в течение февраля серверы организаций в США подвергались в среднем 1323 атакам в неделю, чаще всего целями становились сайты средств массовой информации.

Ранее Илон Маск в своем блоге написал, что соцсеть Х подверглась масштабной кибератаке. “Произошла – и все еще продолжается – масштабная кибератака на Х, – заявил он в сообщении на платформе. – Нас атакуют каждый день, но сегодняшняя атака осуществляется с большими ресурсами, это либо крупная скоординированная группа, либо какая-то страна”.

Напомним, пользователи по всему миру жалуются на внезапное отсутствие доступа к социальной сети X (бывший Твиттер) – за минувшие сутки произошли, как минимум, три масштабных сбоя.