 

Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

10.03.2025, 20:35, Новости дня
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В Северном море, возле побережья Восточного Йоркшира, произошло столкновение американского танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. После столкновения на обоих судах возникли пожары.

Агентство Reuters пишет, что по данным британского журнала Lloyd’s List, посвященного морским перевозкам, на борту контейнеровоза Solong находилось 15 контейнеров с цианидом натрия.

Американская логистическая фирма Crowley, отвечавшая за эксплуатацию танкера Stena Immaculate, сообщила, что он перевозил авиационное топливо.

Sky News передает, что на данный момент известно: на борту двух судов находились 37 членов экипажа, из которых 32 были доставлены на берег.


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