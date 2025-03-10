 

Администрация США закрыла 83% программ USAID

10.03.2025, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил об отмене 83% всех программ Агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщил политик, это было сделано по итогам шестинедельной проверки.

“5200 расторгнутых контрактов приводили к тому, что десятки миллиардов долларов тратились не в национальных интересах США – а иногда и нанося ущерб этим интересам. Мы надеемся, что оставшиеся 18% программ будут более эффективными”, – написал он. Отметим, что в сумме это составляет 101, а не 100%.

Рубио также поблагодарил возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) за помощь в осуществлении реформы, которую он назвал исторической. В социальных сетях Маск прокомментировал решение Рубио, написав “Это жестко, но необходимо”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter

10.03 / CPR – за атакой на сеть Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team

10.03 / В США обнаружено тело пропавшей две недели назад израильтянки

10.03 / Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

10.03 / После группового изнасилования израильтянки сотни туристов покинули район деревни Хампи в Индии

10.03 / В Австралии в затопленных каналах появились акулы

10.03 / Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов

10.03 / Полиция Австралии – предотвращенный “антисемитский теракт” имел уголовную подоплеку

10.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1111-й день войны

10.03 / Россия высылает двух британских дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика