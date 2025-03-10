Администрация США закрыла 83% программ USAID

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил об отмене 83% всех программ Агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщил политик, это было сделано по итогам шестинедельной проверки.

“5200 расторгнутых контрактов приводили к тому, что десятки миллиардов долларов тратились не в национальных интересах США – а иногда и нанося ущерб этим интересам. Мы надеемся, что оставшиеся 18% программ будут более эффективными”, – написал он. Отметим, что в сумме это составляет 101, а не 100%.

Рубио также поблагодарил возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) за помощь в осуществлении реформы, которую он назвал исторической. В социальных сетях Маск прокомментировал решение Рубио, написав “Это жестко, но необходимо”.