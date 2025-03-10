 

Китайский архитектор заявил, что спроектировал 632-метровый небоскрёб по советским ГОСТам

10.03.2025, 15:33, Разное
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Ведущий архитектор самого высокого небоскрёба в Китае Shanghai Tower (632 метра) заявил, что не смог бы реализовать этот амбициозный проект без использования советских строительных ГОСТов.

По словам Цзян Вэя, именно стандарты, разработанные ещё в эпоху СССР, обеспечили устойчивость конструкции.

– Мы пересмотрели множество современных западных стандартов, но они оказались слишком… абстрактными, – заявил Цзян Вэй. – Советские ГОСТы – это конкретика. Бетон – марка 300, арматура – диаметр 12, шаг – 20 сантиметров. Всё чётко, понятно, никакой двусмысленности. Я думаю, это здание будет стоять так же надёжно, как стоял сам Советский Союз.

Архитектор признался, что лично изучал старые советские учебники по строительству, чтобы проникнуться «духом надёжности и основательности».

В знак признательности советскому инженерному гению, на крыше небоскрёба планируется установить гигантскую скульптуру рабочего и колхозницы, держащих в руках не серп и молот, а строительный уровень и отвес.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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