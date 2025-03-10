 

Россия высылает двух британских дипломатов

10.03.2025, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер лишены аккредитации и должны покинуть страну в двухнедельный срок.

“Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство”, – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Согласно заявлению, выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации. “ФСБ “продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами”, – добавили в ведомстве.

В сентябре 2024 года персонами нон-грата были объявлены шесть сотрудников посольства Великобритании, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter

10.03 / CPR – за атакой на сеть Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team

10.03 / В США обнаружено тело пропавшей две недели назад израильтянки

10.03 / Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

10.03 / После группового изнасилования израильтянки сотни туристов покинули район деревни Хампи в Индии

10.03 / В Австралии в затопленных каналах появились акулы

10.03 / Администрация США закрыла 83% программ USAID

10.03 / Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов

10.03 / Полиция Австралии – предотвращенный “антисемитский теракт” имел уголовную подоплеку

10.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1111-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика