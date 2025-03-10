 

В вашем мозгу может содержаться вплоть до ложки микропластика

10.03.2025, 9:00, Разное
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Продолжается губительная экспансия отходов из пластика во все живое, что нас окружает. На сей раз тревожное сообщение пришло от ученых Университета Нью-Мексико, обнаруживших микропластик в десятках образцов тканей мозга и печени у людей, умерших в период с 2016 по 2024 годы.

Так, если в тканях печени 2016 года содержалось в среднем 142 мкг/г микропластика, а в тканях мозга 465 мкг/г., то спустя 8 лет, эти показатели резко увеличились — до 3420 мкг/г и до 4763 мкг/г, то есть более чем в 10 раз. Еще одно печальное уточнение — в посмертных образцах тканей людей, страдавших при жизни деменцией, микропластика было в 3-5 раз больше, чем у тех, кто не болел этим недугом.

По словам Николаса Фабиано, доктора психиатрии из Университета Оттавы, размер некоторых обнаруженных частиц не превышал 200 нм, что позволяет им накапливаться в стенках сосудов головного мозга и иммунных клетках.

Пока, к сожалению, слишком мало известно о негативном влиянии микропластика на организм человека, поэтому исследователи рекомендуют придерживаться хотя бы самой простой практики: не пользоваться чайными пакетиками, не разогревать пищу в пластиковых контейнерах в микроволновке и отказаться от пластиковых бутылок с водой.Источник &#8212 Genomic Press


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