Мнение «аналитика»: О законе дружбы… Давайте поможем хорошему человеку?

Он не просил меня об этом. Ни словом, ни намёком. Но дружба порой не нуждается в просьбах. Достаточно чувствовать и понимать.

А сейчас я особенно остро чувствую, что моему другу нужна… Нет, даже не помощь, а — поддержка. И чуть более того.

Если бы можно было помочь словами — о, это самое простое и самое сложное — я бы помог. Но в мире нет таких слов. Если бы можно было помочь деньгами — а это вообще не проблема… Но никакой ФРС не напечатает столько денег, даже если включит все свои станки на полную мощь 24/7 и ещё негров припряжёт.

Это началось почти четверть века назад. Случайно. Кто-то где-то спутал карты — и вдруг реализовалась одна из ничтожнейших вероятностей. И стала жизнью.

Жила-была одна маленькая контора в российских @-бенях, которая стригла бабло на образовательных услугах. Такое считалось очень популярным в 1990-е. Она там преподавала английский язык, он преподавал «компьютеры для новичков». Казалось, между ними стена. Но — контора была маленькой. И случился «корпоратив». Они вместе поехали на Байкал, где и сблизились.

А уже через полгода поженились. Без денег, без жилья, безо всего. Снимали какие-то углы где-то. И тут — началось то самое, что «за каждым сильным мужчиной стоит поднявшая его женщина». Она пинками и ссорами сподвигла его расти. Человек неглупый и способный, он устроился сисадмином на авиазавод. И понеслось. Карьера пошла в гору. Они переехали в Москву, снова снимали углы и иногда не было денег на еду, но они выжили. Пошли дальше. Выше. Сильнее. Переехали в Нью-Джерси, построили большой дом, обзавелись двумя детьми.

Вот оно — счастье. Но…

Внезапно выяснилось, что она болеет раком крови. Уже 2,5 года. Лучшая медицина в мире не в силах помочь, хотя врачи перепробовали всё. Shit happens…

Увы, Рай не получился, и теперь они вдвоём проходят через Ад. Через эти чёртовы качели от полного отчаяния к робкой надежде, потом к почти уверенности — и со свистом обратно. А ведь параллельно нужно растить детей, платить ипотеку, работать работу, причём всё с улыбкой и неизменным «мы справимся».

Вы пробовали это? Вы пытались бежать марафон и улыбаться на 40-м километре так, будто позади у вас ровно 100 метров от старта?

Уверен, что большинство — нет.

А тут, словно и предыдущих испытаний было мало, начались проблемы на стороне работодателя. И, кажется, близок очередной кризис в самой сильной экономике. Попробуй при таких вводных сложить слово «счастье» из букв «а», «ж», «о» и «п»!

Он сильный, я это хорошо знаю. И он всё равно сделает максимум как возможного, так и невозможного. Но даже и у сверхчеловеческих возможностей порой наступает предел.

Давайте мы все вместе поможем моему другу и тёзке Андрею livenet хотя бы лучами поддержки (кидать сюда)?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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