 

ЦИК Румынии отстранил от президентских выборов ультраправого политика Кэлина Джорджеску

09.03.2025, 22:45, Новости дня
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Центральная избирательная комиссия Румынии приняла решение отстранить от повторных президентских выборов ультраправого политика Кэлина Джорджеску. Издание Capital.ro пишет, что за отстранение политика проголосовали 10 членов ЦИК, против этого шага подано четыре голоса.

Кандидатура отклонена в том числе из-за неправильно оформленных документов, поданных кандидатом.

В течение 24 часов кандидат может опротестовать решение комиссии в Конституционном суде, у которого затем будет 48 часов для вынесения окончательного решения.

Сразу после того, как стало известно об отклонении кандидатуры Джорджеску возле ЦИК начались беспорядки. Сторонники ультраправого политика снесли заграждения и ворвались в здание. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Кэлин Джорджеску занял первое место в первом туре аннулированных президентских выборов. Основанием для аннулирования выборов стало подозрение, что РФ проводит кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Джорджеску. Он отрицает связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.


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