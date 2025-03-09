Обанкротился госфонд, который 3 года собирал с россиян деньги за показ импортного кино и обещал их передать правообладателям после снятия санкций

Федеральный некоммерческий фонд «Кинопоказ», который с 2022 года собирал с россиян деньги за демонстрацию иностранных фильмов, объявил о банкротстве – организация завершает свою деятельность с долгом в 608 млн рублей.

Считалось, что «Кинопоказ» должен будет заплатить западным правообладателям, когда они вернутся на российский рынок после снятия санкций. Возглавлял организацию бывший замдиректора «Роснано» Вадим Акулин.

Согласно пакету указов, подготовленных в мае 2022 года, «Кинопоказ» получил от государства эксклюзивные авторские права на западные киноленты в России при условии, что настоящий правообладатель покинул отечественный рынок в связи с санкциями или по собственной инициативе. 30% собранных средств фонд должен был выплатить иностранным компаниям после стабилизации обстановки, 30% средств – направить в госбюджет, оставшиеся 40% – использовать для обеспечения собственной деятельности.

– В общей сложности «Кинопоказ» собрал за неполные три года около 1,6 млрд рублей, однако потратил намного больше на собственную деятельность – аренду помещений, организацию переговоров, мероприятий, зарплату сотрудников… Это, конечно, нуждалось в проверке, потому что в фонде работали всего 20 человек, но аудит не установил никаких нарушений, – рассказал источник.

В самом фонде объяснили ситуацию тем, что «россияне резко утратили интерес к иностранным фильмам» на фоне повышения гражданской сознательности и всплеска патриотизма. Кинозалы, как утверждает Акулин, «все три года практически пустовали» во время показа импортных лент.

Поскольку западные правообладатели пока не вернулись в Россию, фонд продолжит принимать деньги от кинотеатров, но передавать их иностранным компаниям уже не будет – средства пойдут на погашение долгов. Оставшуюся сумму кредиторам возместят из государственного бюджета при ликвидации «Кинопоказа».

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