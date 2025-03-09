 

Мнение: Начинаем роман Рощина о начале тысячелетия

09.03.2025, 18:20, Разное
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Итак, дорогие друзья! Я, наконец, созрел – и начинаю печатать в любимом Бусти свой настоящий художественный роман, под названием

Уровень стажера
Я бы это назвал “пиар-роман”. Действие романа будет происходить в самый канун наступления нового тысячелетия, в 1999 году. Сюжет – группа молодых пиарщиков-политтехнологов во главе с неудачливым журналистом с педагогическим образованием по чистой случайности отправляется на выборную кампанию в Государственную Думу, проводить давно вышедшего в тираж и забытого поэта-песенника советского периода в депутаты. Избирательный округ – в Сибири, и конкуренция ожидается нешуточная, да и опасности всем грозят недетские. Для всех героев, однако, эта кампания, тем не менее, первая в жизни – и сразу на округ в Сибири, в котором проживает 500 тысяч, а территория равна, как говорят, двум Франциям! Избирательный округ – в Сибири, и конкуренция ожидается нешуточная, да и опасности всем грозят недетские. Для всех героев, однако, эта кампания, тем не менее, первая в жизни – и сразу на округ в Сибири, в котором проживает 500 тысяч, а территория равна, как говорят, двум Франциям!
Но эти ребята и девчата стараются держаться молодцом, не зря для них всё происходящее – не более чем “уровень стажера”. Беднягам и невдомек, что их всех, включая и самого их поэтичного песенника-кандидата используют исключительно в качестве “подставных” и “спойлеров”. Думаю, будет интересно! Первые главы – сегодня!
Мой Бусти – https://boosty.to/sapojnik

Источник: Размышления вольного социолога


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