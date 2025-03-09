Глава Пентагона «не исключает» передачу разведданных российской стороне, если это поможет миру

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «не может исключать» передачу разведывательной информации российской стороне, если американское руководство сочтёт такой шаг оправданным для скорейшего достижения мира.

Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, примет президент в ближайшие дни. Глава Пентагона рассказал, что на сотрудничество с Вашингтоном в сфере разведки «может рассчитывать та сторона конфликта, которая привержена заключению мирного соглашения».

– В текущей обстановке мы видим, что это явно не Киев. Поэтому мы прекратили передачу разведданных и пересматриваем форматы партнёрства, – пояснил он. – Есть ли соответствующие договорённости с российской стороной – я не могу комментировать сейчас, такие вещи находятся в компетенции президента и вице-президента… Я не могу исключать сотрудничества с тем, кто хочет мира. Политика администрации – это именно скорейшее прекращение боевых действий, и мы можем использовать разные инструменты на пути к этому.

Министр добавил, что США намерены «эффективно противостоять попыткам эскалации». Вашингтон также не даст затянуть конфликт за счёт «накачивания оружием одной из сторон конфликта».

– Мы отправили чёткий сигнал европейским партнёрам о том, что это не сработает и вызовет серьёзное противодействие сил, выступающих за мир… Я хочу сказать, что такого варианта просто нет, это должны понимать и Франция, и Великобритания, и Германия. Вы должны разговаривать, а не воевать, – заключил Хегсет.

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