 

Мнение «аналитика»: О слове Маска… Отлил в граните, так отлил?

09.03.2025, 17:05, Разное
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Многие говорили, что критерием серьёзности намерений Белого дома погасить «украинский кризис» станет один простой шаг. Отключит ли Илон Маск «Старлинки» для ВСУ.

Пока все терминалы работают. А сам Илон Маск жёстко высказался по этому поводу.

«Меня тошнит», — признался от в своей соцсети, которая в РФ запрещена. И продолжил про сеть «Старлинк» со всей откровенностью: «Если я её отключу, вся линия фронта для ВСУ рухнет. Мне тошно от того, что годами льётся кровь в тупиковой ситуации, из которой Украина неизбежно выйдет проигравшей».

Кажется всё понятно. А каков план?

Илон #Маск заявил, что ключом к решению украинского конфликта может стать введение санкций против… Украины. «Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — отлил он в той же соцсети.

Мощно задвинул, да…

Но сработает ли?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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