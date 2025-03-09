 

Российская биолаборатория собирается клонировать быка-производителя

09.03.2025, 16:50, Разное
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Российские биоинженеры начали работы, в рамках которых впервые в стране будет создан клон быка-производителя. Проектом занимаются специалисты биолаборатории «Альтраген», работающей в интересах ГК «Прогресс агро».

Как уточнили представители компании-заказчика, в отличие от клонов коров многих пород, которые показывают слабую продуктивность в плане надоя и которые не могут за короткое время себя окупить, быки довольно быстро обеспечат получение высокого дохода благодаря реализации их семени.

Биоинженеры «Альтрагена» уже выбрали для проведения клонирования пару быков и подготовили в своем криобанке порядка 170 единиц эмбрионов от каждого. В ходе клонирования будут созданы абсолютно генетически точные копии, продуктивность которых зависит от подобранного донора.

К слову, около года назад в кубанском «Рассвете» ручным клонированием была создана корова «Звездочка», которая преподнесла семь вполне здоровых телят и отмечалась высокими молочными надоями, в год достигающими 18 тонн. Мало того, в течение первого года «Звездочка» поправилась почти до 525 кг, тогда как ее сверстники весили на 200 кг меньше.


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