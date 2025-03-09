Рупор кремлевской пропаганды: Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу StarLink

Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу.

Меня тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась. (с) Илон Маск

Отключай.

Впрочем, и так есть ощутимые результаты за вчера – освободили Черкасское Поречное, Косяцы, Лебедевку. Идут бои за Мартвновку и Малую Локню. Штурмовики по трубе прошли 12 км и заняли позиции в промзоне Суджи. Курский выступ продолжает сокращаться в размерах.

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Источник: Colonel Cassad

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