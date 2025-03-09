Мошенники под предлогом корректировки траектории астероида выманили 5 млн рублей у сотрудника «Роскосмоса»

Оператор Центра управления полётами стал жертвой телефонных мошенников – ночью с 4 на 5 марта по защищённому каналу связи сотруднику «Роскосмоса» поступил звонок от непосредственного начальника, который сообщил, что получил от NASA секретную информацию о движении на Москву гигантского астероида.

Американские коллеги «Роскосмоса» обещали изменить траекторию небесного тела и перенаправить его в океан или на одну из стран Африки, но для этого им требовались 5 млн рублей. Деньги было необходимо в течение 48 часов перевести на специальный счёт в криптовалюте.

На следующий день сотрудник ЦУП всё сделал, как велел ему голос из телефона, но когда он встретился со своим настоящим начальником наяву, мужчина понял, что был обманут.

В «Роскосмосе» обратились к гражданам с просьбой не доверять лицам, обещающим за деньги изменить траекторию движения небесных тел. Ранее на похожие манипуляции мошенников попадались астрономы-любители, которым мошенники обещали возможность увидеть те или иные явления в телескоп в их регионе, но не выполняли обещанное.

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