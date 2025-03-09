 

Пропалестинские активисты напали на принадлежащий Трампу гольф-курорт в Шотландии

09.03.2025, 12:50, Новости дня
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Полиция начала расследования нападения пропалестинских активистов на расположенный в Шотландии курорт для любителей гольфа Turnberry golf, принадлежащий холдингу президента США Дональда Трампа.

Одно из зданий было размалевано красной краской, на одном из полей для гольфа сделали надпись “Газа не продается”, на другом поле появились рытвины. “Это инфантильный, преступный акт”, – сказала пресс-служба холдинга Трампа.

Судя по надписи, нападение связано с предложением американского президента превратить сектор Газы в “ривьеру Ближнего Востока”, предварительно выселив оттуда палестинцев. Инициатива Трампа была отвергнута палестинцами и Лигой арабских государств.


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