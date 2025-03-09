 

Эсперанто оказался диалектом старобурятского языка

09.03.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международная лингвистическая комиссия опубликовала результаты 20-летнего исследования происхождения искусственных искусственных языков.

Согласно выводам учёных, эсперанто, считавшийся изобретением польского окулиста Людвика Заменгофа, на самом деле представляет собой слегка видоизменённый диалект старобурятского языка.

– На берегу Байкала мы обнаружили древнюю берестяную грамоту XIII века, в которой фраза «Saluton, kiel vi fartas?» использовалась бурятскими шаманами при встрече с духами, – заявил профессор Багдорджи Бадмаев из Института лингвистических сенсаций.

Согласно исследованию, Заменгоф, путешествуя по Сибири в 1885 году, провел три недели в юрте бурятского мудреца, который научил его «тайному языку предков». Вернувшись в Варшаву, окулист лишь слегка модифицировал произношение и выдал язык за собственное изобретение.

– Если вы произнесете слово «esperanto» с правильным бурятским акцентом, получится «эш-пэр-антэ», что в переводе со старобурятского означает «говорящий с духами степей, – пояснил профессор.

Наиболее убедительным доказательством стало обнаружение в старобурятском языке суффикса -oj для образования множественного числа и префикса mal- для обозначения противоположности – ключевых особенностей эсперанто.

Международная ассоциация эсперантистов в связи с открытием допустила перенос штаб-квартиры из Роттердама в Улан-Удэ. Кроме того, во флаг ассоциации могут добавить изображение бурятской юрты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Первый блин комом

09.03 / Мнение: Оземпик против алкоголизма и курения, лекарство против потери мышц и лечение ожирения сном

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Труба-3”

09.03 / Обанкротился госфонд, который 3 года собирал с россиян деньги за показ импортного кино и обещал их передать правообладателям после снятия санкций

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как НАТО разрушило суверенитет и демократию Украины

09.03 / Мнение: Начинаем роман Рощина о начале тысячелетия

09.03 / Глава Пентагона «не исключает» передачу разведданных российской стороне, если это поможет миру

09.03 / Мнение «аналитика»: О слове Маска… Отлил в граните, так отлил?

09.03 / Российская биолаборатория собирается клонировать быка-производителя

09.03 / Мнение: Китайцы подделывают русскую еду, рост торговли с Китаем и расширение БАМа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика