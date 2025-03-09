Эсперанто оказался диалектом старобурятского языка

Международная лингвистическая комиссия опубликовала результаты 20-летнего исследования происхождения искусственных искусственных языков.

Согласно выводам учёных, эсперанто, считавшийся изобретением польского окулиста Людвика Заменгофа, на самом деле представляет собой слегка видоизменённый диалект старобурятского языка.

– На берегу Байкала мы обнаружили древнюю берестяную грамоту XIII века, в которой фраза «Saluton, kiel vi fartas?» использовалась бурятскими шаманами при встрече с духами, – заявил профессор Багдорджи Бадмаев из Института лингвистических сенсаций.

Согласно исследованию, Заменгоф, путешествуя по Сибири в 1885 году, провел три недели в юрте бурятского мудреца, который научил его «тайному языку предков». Вернувшись в Варшаву, окулист лишь слегка модифицировал произношение и выдал язык за собственное изобретение.

– Если вы произнесете слово «esperanto» с правильным бурятским акцентом, получится «эш-пэр-антэ», что в переводе со старобурятского означает «говорящий с духами степей, – пояснил профессор.

Наиболее убедительным доказательством стало обнаружение в старобурятском языке суффикса -oj для образования множественного числа и префикса mal- для обозначения противоположности – ключевых особенностей эсперанто.

Международная ассоциация эсперантистов в связи с открытием допустила перенос штаб-квартиры из Роттердама в Улан-Удэ. Кроме того, во флаг ассоциации могут добавить изображение бурятской юрты.

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