“Израильтяне”, обвиненные в Таиланде финками в попытке изнасилования, оказались “немцами” и турком

В минувшую субботу, 8 марта, российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на таиландский телеканал Nation TV сообщило: 44-летний россиянин Александр Белинский в Пхукете “подрался с тремя израильтянами, попытавшимися изнасиловать двух финских туристок, прогнал злоумышленников, но получил травмы лица”.

По версии, распространенной российскими СМИ, две туристки из Финляндии подверглись нападению трех неизвестных, которые увязались за ними рано утром в районе пляжа Патонг и вошли вслед за ними в отель, поднялись на их этаж и, когда девушки заходили в свой номер, ворвались туда и попытались их изнасиловать. “Финские туристки оказали сопротивление, и в этот момент проходивший по коридору россиянин увидел происходящее и вмешался”, – передавал таиландский телеканал Nation TV. “После драки, в которой житель РФ получил травмы, нападавшие убежали из гостиницы”, – говорилось в сообщении.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, посольство Израиля в Таиланде этот инцидент не комментировало и никакой информацией не располагало.

Вскоре подозреваемые в нападении были задержаны в отеле Lacaza, который расположен в Патонге по адресу Рат-У-Тид 200 Пи. Как пишет сайт nationthailand.com, никакого отношения к Израилю эти люди не имеют. Это двое граждан Германии (явно не немецкого происхождения) – Аксу Джемре Джан (30 лет) и Аксу Али Джем (22 года), а также житель Турции Яняна Салман (23 года). По их версии, они просто провожали знакомых до отеля и там произошла драка с россиянином, который заявил, что туристка из Финляндии его девушка.