 

Генштаб ВСУ – сбиты 73 из 119 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 88 украинских БПЛА

09.03.2025, 9:50, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 119 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 73 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 37 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 8 марта по утро 9 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – над территорией над территорией Белгородской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Рязанской и Курской областей, а также над территорией Краснодарского края. Была прервана работа многих российских аэропортов. В результате атак причинен ущерб. В частности, был атакован “Комбинат Буревестник Росрезерва” в Чебоксарах.


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