 

Ледяные батареи охлаждают здания в жару и существенно экономят деньги

09.03.2025, 8:55, Разное
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Большинство коммерческих зданий с климат-контролем оснащены чиллерами — системами охлаждения и перекачки воды для поддержания оптимальной температуры, особенно в жаркую погоду. Все бы ничего, но чиллеры очень энергозатратны в часы пикового потребления, что сильно бьет по карману владельцев зданий и арендаторов.

Решить проблему оказалось достаточно просто: ученые предложили замораживать воду в специальных резервуарах в ночное время, когда тарифы на электроэнергию снижаются до минимума, чтобы днем использовать полученный лед для охлаждения циркулирующей в здании воды, а чиллеры при этом отключать.

По подсчетам The Washington Post, благодаря этому ноу-хау компании, управляющие крупными коммерческими зданиями, смогут ежегодно экономить сотни тысяч долларов. Однако стоит уточнить — ледяные аккумуляторы можно установить лишь там, где достаточно места для хранения ледяных блоков.

К плюсам решения следует отнести тот факт, что такая система проста, надежна, экономична и долговечна, поскольку отдельные ее детали и механизмы (например, клапаны, теплообменники и водяные насосы) могут работать несколько десятилетий.Источник &#8212 The Washington Post


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