Рупор кремлевской пропаганды: Пока без дат

Видимо что-то случилось.

PS. С утра наши войска начали наступление непосредственно на Суджу. Есть определеныый прогресс.

Вместе с тем:

1. Суджа находится под контролем противника.

2. Никакого котла с замкнутым кольцом окружения еще нет.

3. Трасса Суджа-Юнаковка физически еще не перерезана.

Нашим штурмовикам, которые сейчас идут вперед в огонь – удачи.

PS2. МО РФ подтвердило освобождение Старой Сорочины, Викторовки и Никольского.

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Источник: Colonel Cassad

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