 

Рупор кремлевской пропаганды: Пока без дат

09.03.2025, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Видимо что-то случилось.

PS. С утра наши войска начали наступление непосредственно на Суджу. Есть определеныый прогресс.

Вместе с тем:

1. Суджа находится под контролем противника.
2. Никакого котла с замкнутым кольцом окружения еще нет.
3. Трасса Суджа-Юнаковка физически еще не перерезана.

Нашим штурмовикам, которые сейчас идут вперед в огонь – удачи.

PS2. МО РФ подтвердило освобождение Старой Сорочины, Викторовки и Никольского.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Первый блин комом

09.03 / Мнение: Оземпик против алкоголизма и курения, лекарство против потери мышц и лечение ожирения сном

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Труба-3”

09.03 / Обанкротился госфонд, который 3 года собирал с россиян деньги за показ импортного кино и обещал их передать правообладателям после снятия санкций

09.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как НАТО разрушило суверенитет и демократию Украины

09.03 / Мнение: Начинаем роман Рощина о начале тысячелетия

09.03 / Глава Пентагона «не исключает» передачу разведданных российской стороне, если это поможет миру

09.03 / Мнение «аналитика»: О слове Маска… Отлил в граните, так отлил?

09.03 / Российская биолаборатория собирается клонировать быка-производителя

09.03 / Мнение: Китайцы подделывают русскую еду, рост торговли с Китаем и расширение БАМа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика