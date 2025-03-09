Рупор кремлевской пропаганды: Пока без дат
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Видимо что-то случилось.
PS. С утра наши войска начали наступление непосредственно на Суджу. Есть определеныый прогресс.
Вместе с тем:
1. Суджа находится под контролем противника.
2. Никакого котла с замкнутым кольцом окружения еще нет.
3. Трасса Суджа-Юнаковка физически еще не перерезана.
Нашим штурмовикам, которые сейчас идут вперед в огонь – удачи.
PS2. МО РФ подтвердило освобождение Старой Сорочины, Викторовки и Никольского.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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