Двое молодых мусульман, избивших хасида в Давосе, приговорены к тюремному заключению

Двое молодых мусульман в августе прошлого года избивших 19-летнего хасидского юношу в Давосе, приговорены местным судом к тюремному заключению. Оба обвиняемых находились в ожидании решения о предоставлении им права на жительство в Швейцарии.

Согласно заявлению прокуратуры, двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет “преследовали ортодоксального еврея в Давосе, ударили его по лицу и кричали ему, чтобы он освободил Палестину”. Суд признал их виновными в расовой дискриминации и нападении.

Один из нападавших, 29-летний ливанец, вскоре после нападения скрылся и до сих пор находится в бегах. Швейцарская полиция продолжает его поиски, и после поимки ему придется отбыть двухмесячный тюремный срок.

Второй нападавший, житель Алжира, был приговорен к двум месяцам тюремного заключения и депортирован на родину.