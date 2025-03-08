 

Двое молодых мусульман, избивших хасида в Давосе, приговорены к тюремному заключению

08.03.2025, 22:55, Новости дня
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Двое молодых мусульман в августе прошлого года избивших 19-летнего хасидского юношу в Давосе, приговорены местным судом к тюремному заключению. Оба обвиняемых находились в ожидании решения о предоставлении им права на жительство в Швейцарии.

Согласно заявлению прокуратуры, двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет “преследовали ортодоксального еврея в Давосе, ударили его по лицу и кричали ему, чтобы он освободил Палестину”. Суд признал их виновными в расовой дискриминации и нападении.

Один из нападавших, 29-летний ливанец, вскоре после нападения скрылся и до сих пор находится в бегах. Швейцарская полиция продолжает его поиски, и после поимки ему придется отбыть двухмесячный тюремный срок.

Второй нападавший, житель Алжира, был приговорен к двум месяцам тюремного заключения и депортирован на родину.


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