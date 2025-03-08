Мнение: Застой в Германии, цена антироссийских санкций для ЕС, Райффайзен не хочет уходить из России

1. Оптимисты называют 2020-2025 годы в Германии потерянным пятилетием. На заглавной картинке показан график общей величины немецкой экономики (показатель реального ВВП). Как видите, до 2019 года включительно был рост, однако в 2020 по Германии ударил ковидный карантин, затем экономика вернулась к доковидному уровню, на котором и застряла (ссылка). На 2025 год прогнозы также неутешительные (ссылка):



Немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину.

“Правительство Германии скорректировало свой экономический прогноз в сторону значительного понижения. На текущий год оно ожидает, что рост экономики составит всего 0,3%”, – пишет издание.

В своем предыдущем прогнозе, сделанном три месяца назад, правительство рассчитывало на то, что рост экономики страны составит 1,1%.

Причины стагнации – резкое сокращение поставок энергии из России: покупать электричество в разных формах приходится теперь в других местах и по серьёзно завышенным ценам. Вопреки мифам о жирующих буржуях в цилиндрах, рентабельность промышленности почти всегда невысока — владельцы типичного немецкого завода забирают себе «на яхты с эскортницами» единицы процентов от оборота с в самом лучшем случае. Поэтому рост цен на газ заставил промышленность сначала уйти в убыток, потом начать закрывать некоторые цеха, потом закредитоваться по уши и, наконец, встать на грань банкротства. Согласно ещё одному мифу, те самые жирующие буржуи в цилиндрах поднимают цены, когда что-то идёт не так. К большому моему сожалению (так как я тоже буржуй) так не получается: конкретно немецкая экономика, к примеру, живёт экспортом, а за рубежом немцев унижают хваткие китайские конкуренты, которые делают всё то же самое, иногда даже более технологически продвинутое, но дешевле.

Как будто всего этого мало, по хребту немецкой экономики продолжают лупить внутренние враги во власти: зелёные бесы и живущие одним днём леваки. Один только пример: если бы Германия взяла пример с Франции и сделала ставку на АЭС, сейчас её заводам было бы значительно легче.

Повторюсь, «потерянное пятилетие» — это очень оптимистичный взгляд на текущее положение Германии. Аналогичным образом можно сказать, что старина Джо Байден потерял 4 года в президентском кресле, но теперь-то всё изменится, и скоро его политическая карьера пойдёт в гору.

2. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен три года назад рассказывала о слабой и сокрушённой санкциями России, в которой «используют чипы из стиралок для ракет», и где «промышленность порвана в клочья». Теперь она же заявляет, что на оборону Европы [от России] требуется выделить гигантскую сумму в 800 миллиардов евро (ссылка).

Также фрау фон дер Ляйен хвастается, что Европа сократила энергозависимость от России, и жалуется, что это нанесло тяжёлый удар как по европейской промышленности, так и по простым европейским потребителям. По её словам, такова цена свободы (сссылка):

Страны Запада дорого заплатили за возможность достичь свободы от российских энергоресурсов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен… <…>

«Импорт газа из России сократился примерно на 75 процентов. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что после отказа от энергоресурсов из России ряд домохозяйств и предприятий столкнулся с «заоблачными затратами на электроэнергию». Из-за этого автомобильная и химическая отрасли находятся на грани закрытия, указала председатель ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе.

Мы с Кримсональтером будем обсуждать безумие Европы завтра в 17:00, в Клубе Зелёной Свиньи (ссылка). Если коротко — да, это выглядит шизофренией, но госпожа фон дер Ляйен психически здорова, даже по-своему умна. Когда все СМИ и блогеры под жёстким контролем, можно позволить себе роскошь быть противоречивым — голоса наивных диссидентов, кричащих «король голый», не повлияют ни на что.

3. Оставшиеся в России западные банки продолжают противиться давлению европейских властей, отказываются уходить. Делают они это под тем предлогом, что надо как-то обслуживать оставшуюся торговлю России с Евросоюзом.

Полностью покинул Россию только французский банк «Сосьете́ женера́ль». Тогда как австрийский Райффайзенбанк, один из крупнейших иностранных игроков на нашем рынке, напротив, заявил в начале этого года, что уходить не собирается, и даже просто сокращать активы в России уже не может, так как это невыгодно, предел сокращения достигнут (ссылка).

Действительно, если европейские банки окончательно уйдёт из России, вернуться им будет, вероятно, даже сложнее, чем ушедшим европейским производителям. Те ещё как-то могли бы выехать (точнее въехать) на всё ещё узнаваемых в России брендах и остатках легендарного европейского качества.

Банковская же отрасль Европы россиянам почти ничего не может предложить, ибо за последнее десятилетие она значительно отстала по сравнению с российской банковской отраслью в плане цифровизации и удобства. Опять-таки, у европейцев сейчас стойкая репутация жуликов, которые могут в любой момент украсть доверенные им деньги — для банка это не самый привлекательный шлейф.