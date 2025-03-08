Мнение: Зарядка гаджетов телом, печать текста силой мысли и вред марихуаны для мозга

1. Американские учёные предлагают заряжать мелкие гаджеты энергией человеческого тела. Аккумуляторы — это хлопоты, поэтому когда устройств становится много, их постоянная зарядка становится проблемой. Цитирую(ссылка):



Технология Power-Over-Skin пока на ранней стадии разработки, но исследователи уже испытали новые способы передачи электроэнергии через тело человека. Коммерчески доступные устройства для отслеживания состояния здоровья обычно носят на запястье, руке или груди — это удобно и позволяет легко их снимать. Но если бы устройство не нуждалось в батарее, его можно было бы сделать настолько маленьким, что оно поместилось бы, например, в серьге.

Ранее было установлено, что человеческое тело может эффективно передавать радиочастотный сигнал на частоте 40 МГц, при этом потери мощности в воздухе незначительны.

Выглядит весьма перспективно, однако это, конечно, всего лишь промежуточная технология — что-то типа конки или омнибусов (фото). К примеру, конку — конно-железный трамвай — в Петербурге запустили в 1860 году, и она быстро раскинула свои рельсы по всему городу. Однако уже в 1895 по льду Невы покатился первый электрический вагон, и к 1917 лошади были полностью вытеснены электричеством.

Полагаю, то же самое будет и с современными нам аккумуляторами, даже носимыми. Электрические скаты — забавные круглые рыбы с хвостом — вырабатывают честные 220 вольт электричества. При помощи генной модификации можно встроить батарею прямо в человека, в виде отдельного органа, который будет подзаряжаться или переваривая еду, или подключаясь к внешним розеткам, или прямо при ходьбе.

2. Американские учёные из известной экстремистской организации тем временем работают над технологией чтения мыслей (ссылка):



…cистема, основанная на анализе мозговых сигналов, достигла точности 80%, но остаётся исключительно исследовательским проектом и не готова к коммерческому использованию. <…>

Оборудование весит около 500 кг, и его стоимость составляет порядка $2 млн. Технология работает только в специализированных условиях — в комнате, защищённой от внешних магнитных полей.

Исследования проводились с 35 добровольцами, которые в течение 20 часов писали фразы, такие как «el procesador ejecuta la instrucción» (процессор выполняет инструкцию). Мозговые сигналы передавались в систему глубокого обучения Brain2Qwerty, которая на основе этих данных учила алгоритм распознавать, какие буквы человек вводит.

Точность системы в определении правильных символов достигала 80%. Однако в среднем ошибка составила около 32%, что говорит о нежизнеспособности технологии в ее текущем виде.

Система не подходит для массового использования и по другим причинам. Основная проблема заключается в том, что любое движение головы пользователя может нарушить считывание сигнала.

Важное дело, но, опять-таки, это полумера. Судя по всему, мы придём в итоге к технологии нейрошунта, то есть вкрученного в затылок гнезда, через который можно будет подключать мозг к компьютеру напрямую, через провод (примерное фото). Вместе с тем, пока что Илон Маск и его китайские коллеги только отрабатывают технологию нейрошунтов: нейрошунты выйдут из лабораторий явно не в этом году. Пригодятся и исследования Меты, так как возможность узнать, о чём пациент думает, надев ему на голову шлем, будет весьма полезна — к примеру, для допросов, для выявления мыслепреступлений или для работы с лежащими в коме людьми.

3. Промежуточные результаты западного эксперимента по легализации лёгких наркотиков всё ещё не внушают оптимизма (ссылка):

Новая работа ученых из США представила очевидные доказательства вреда марихуаны на работу головного мозга молодых людей. Особую обеспокоенность вызвал тот факт, что у молодых людей были одинаковые негативные изменения в функции мозга, особенно в рабочей памяти, независимо то того, потребляли ли они каннабис годами или лишь иногда. <…>

Во время сканирования мозга участники должны были выполнить ряд когнитивных тестов, оценивающих их память, внимание, эмоциональную обработку информации, систему вознаграждения, двигательные навыки и другие важные критерии. <…>

Во-первых, отрицательное воздействие марихуаны на мозг обнаружили у всех участников. Во-вторых, наибольшее негативное влияние выявили в областях головного мозга, контролирующих принятие решений, память, внимание и эмоции.

В этих исследованиях меня всегда раздражает отсутствие алкоголя. Понятно, что трава не способствует развитию интеллекта, однако сравнивать всё же надо не со студентами-спортсменами, которые ведут здоровый образ жизни и ложатся спать ежедневно в 22:00, а с молодыми балбесами, которые вместо травы употребляют разную алкоголесодержащую дрянь. Тогда можно будет составить шкалу вреда, после чего принимать уже политические решения: какие вредные вещества оставить в покое, а на какие начинать гонения и вводить повышенный налог.