В Петербурге арестовали мужчину, который последние 30 лет 8 марта воровал цветы у памятника Ленину

Сотрудники полиции Московского района Санкт-Петербурга с поличным задержали 35-летнего местного жителя, который попытался украсть цветы у памятника Владимиру Ленину.

На подозрительного мужчину обратили внимание члены молодёжной ячейки Национально-освободительного движения(НОД) — активисты пришли к скульптуре Вождя мирового пролетариата для проведения традиционного субботнего пикета против политики коллективного Запада

– Во время занятия по политинформации мы увидели, как какой-то субчик подошёл к Ильичу, своей грязной рукой собрал цветы у памятника и попытался скрыться. Разумеется, мы провели гражданский арест и вызвали милицию, – сказал замглавы НОД по Санкт-Петербургу Овсей-Гершен Радомысльский.

Прибывшим силовикам задержанный пояснил, что уже в течение 30 лет каждое 8 марта он воровал цветы, которые коммунисты оставляли у постамента. Этим мужчина «демонстрировал свою гражданскую позицию» и «мумия не корова, цветов не ест». В настоящий момент похититель находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет заключения.

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