 

Мнение: Снежинки в Сирии

08.03.2025, 19:30, Разное
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Какая-то жуть сейчас происходит в Сирии. Просто если краем глаза поинтересоваться – сердце разрывается. Идет жуткая, инфернальная резня – убивают подряд всех алавитов и заодно тамошних христиан. Просто режут и расстреливают, как скот. Никаких сил правопорядка нет, защитить людей в принципе некому – потому что убийцы это и есть “силы правопорядка”. Людей просто выволакивают из домов вместе с детьми – и расстреливают прямо на улицах. Улицы все в трупах и в лужах крови. Это у них называется “месть суннитов” – представители самой многочисленной разновидности мусульман так убирают конкурентов, убивая просто всех тех, кто не как они.

Страшно. При этом все правозащитники и представители мировых СМИ сидят тихо, как мыши под веником, максимум – пытаются максимально преуменьшить масштаб убийств. Чтобы “не раздувать”. Дело, очевидно, в том, что никто в мире не в состоянии вмешаться и что-то предпринять – поэтому проще просто сделать вид, что ничего особенного не происходит. В мире не осталось “мирового полицейского”, вакансия свободна. СИЛЫ нет. Вот так, видимо, и будет выглядеть грядущая победа “снежинок” в мировом масштабе.

Источник: Размышления вольного социолога


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