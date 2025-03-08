Тележка X-Trek успешно заменяет походный рюкзак

Французская компания Tactical 13 представила X-Trek — систему для переноски груза, предназначенную для облегчения походов и экспедиций в условиях дикой природы. X-Trek способен снять до 90 % нагрузки со спины и бедер туриста, перераспределяя ее на два колеса.

Система представляет собой гибрид прицепа и рюкзака. На ровных участках пути X-Trek функционирует как буксируемый прицеп, на сложных участках с крутыми подъемами его можно быстро трансформировать в рюкзак и повесить на спину. Разработчики заявляют о грузоподъемности в 20 килограммов при весе в 2,1 кг.

В основе конструкции X-Trek лежат походные палки, которые используются в качестве каркаса. Они обеспечивают легкость и компактность системы. X-Trek легко трансформируется из прицепа в рюкзак и складывается для удобной транспортировки.

X-Trek доступна в нескольких конфигурациях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных объемов рюкзаков и дополнительных аксессуаров.

Источник — Tactical 13