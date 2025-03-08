 

«Это внутреннее дело Сирии» – Евросоюз не будет реагировать на террор джихадистов в Латакии

08.03.2025, 13:33, Разное
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Дипломатическая служба Евросоюза не будет реагировать на расправы джихадистов над мирными жителями сирийского побережья, поскольку считает происходящее «внутренним делом Сирии».

Как пояснила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, у Брюсселя «нет права вмешиваться во внутренние дела других государств».

Недавно в сети распространились видео, на которых ВВС Сирии сбрасывают с вертолётов бочковые боеприпасы на алавитские деревни, а военнослужащие массово убивают мирных жителей на улицах. В Европе считают, что подобные ролики «не верифицированы надлежащим образом».

– Я хочу напомнить, что в связи со свержением диктатуры Асада, которую праздновали все без исключения жители Сирии… В связи с победой сирийского народа в этом противостоянии и по приказу новых властей, мы с декабря больше не ведём независимый мониторинг ситуации с правами человека, мы вывели весь штаб наблюдателей. В Сирии у власти находится демократическое правительство, не нуждающееся в надзоре, мы не можем вмешиваться в его решения и во внутренние дела этого государства, – заявила Каллас.

Исходя из этого, говорит дипломат, невозможно подтвердить подлинность тех или иных видео, и к тому же в Брюсселе «не обязаны отслеживать и комментировать любые кадры, появляющиеся в Сети».

В Дамаске первоначально утверждали, что «проводят контртеррористическую операцию по выявлению и уничтожению вероотступников и тех, кто им потенциально сочувствует», но после выступления Каллас удалили предыдущее заявление и начали настаивать: все опубликованные видео подделаны и распространены «врагами Сирии». Гуманитарная организация «Белые каски» (ныне – спецподразделение «Джихад-99» МВД Сирии) подтвердила, что «не выявила ничего противозаконного».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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