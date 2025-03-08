Создание шерстистой мыши приближает момент воскрешения мамонтов

Компания Colossal Biosciences сообщила о прорыве в генетической инженерии – им удалось создать новый вид животных. Его окрестили «крупная шерстистая мышь» (Colossal Woolly Mouse), так как главное ее отличие от обычных мышей заключается в густой шерсти. Она имитирует тот покров, который носили мамонты, и создатели новых мышей уверены, что шаг за шагом однажды смогут вернуть этих древних животных на Землю.

С научной точки зрения это тоже прорыв, так как речь идет о сравнительно простом, но полезном изменении фенотипа живых существ при минимальном воздействии на генотип. Ученые не подсаживали в ДНК грызунов никаких новых генов, позаимствованных у других существ. Вместо этого они изучили, какие гены были ответственны у мамонтов за рост шерсти, и как в целом работал механизм формирования шерстяного покрова для адаптации к жизни в холоде.

На следующем этапе они выделили семь ключевых генов у мышей, которые отвечают за длину, цвет, текстуру, толщину их шерсти, ее склонность к образованию завитков, плюс накопление жировой ткани. Гены слегка изменили, усилив их активность, что естественным путем привело к росту совершенно новой шерсти – втрое длиннее, гораздо более пушистой и с необычным окрасом. Это все еще обычные мыши, чей геном на 100 % идентичен их предкам, но вот работает он теперь так, как того захотел человек.

С практической точки зрения это настоящее чудо, так как для выведения сельхоз пород с новыми свойствами можно отказаться от долгой и сложной селекции. И сделать устойчивым к морозу или жаре почти любое нужное животное всего за несколько поколений путем воздействия на их эмбрионы. На фоне климатических изменений на планете ценность подобных технологий сложно переоценить.

А идея о воссоздания мамонтов – это лозунг Colossal Biosciences, ее путеводный свет в развитии генной инженерии. Геном мамонта настолько отличается от генома современного слона, что превратить второго в первого не выйдет в принципе. Можно сделать «шерстистого слона», по аналогии с мышами, который визуально будет походить на мамонта, но не являться им. С другой стороны, главная цель всех этих экспериментов в освоении технологий редактирования генома, как таковых, для будущих применений.Источник — Colossal Biosciences