Мнение: «Готов смириться со временными человеческими неудобствами»

С праздником, дорогие дамы! Некоторые считают 08 марта ещё одной социалистической миной, но это, конечно же, преувеличение. Праздник уже давно перерос Клару Цеткин и Розу Люксембург, теперь это просто выходной, в который более нежной половине человечества дарят цветы, поцелуи и ювелирные украшения.

Меня регулярно спрашивают, почему я так часто пишу про коммунистов. Дескать, было и было, чего уж теперь старое ворошить — надо забыть о могилах предков, взяться за руки и жить дружно, как завещал кот Леопольд.

Передаю микрофон Захару Прилепину: известному и почти официальному лицу, регулярно появляющемуся на телеэкране и находящемуся в фаворе у власти. Цитирую из интервью писателя «Комсомольской правде», это 2019 год (ссылка):

…в России людоедский режим, состоящий из упырей. Любой социальный режим, где есть богатые и бедные, где есть список «Форбс» из 185 миллиардеров и 20 миллионов людей, которые живут за чертой прожиточного минимума, — людоедский… обычный капитализм, просто большая страна и поэтому все обострено…

…Социализм был бы негуманным и очень жестоким, но он был бы правильным вариантом развития любых событий, конечно же. Надо жрать богатых, отнимать у них деньги, перепиливать. Как там у Шарикова — «Взять бы все и поделить!». Это всё правда, так и надо сделать: отобрать и поделить!…

…Как будто они никогда не видели русских людей, никогда с ними не сталкивались! Может, их в автобусе прокатить?!… Я живу в деревне Ярки Нижегородской области, где нет медицины, школы, театра, библиотеки, где вообще ничего нет, это анти-жизнь. Рядом деревня Пионерская, там тоже ничего нет. Это заброшенные поселки в Керженских лесах. Я там живу, причем не первый год уже, среди людей, которые живут, умирают, разговаривают, похмеляются у меня с утра…

…У мальчиков нет такой трагедии. Они идут и убивают друг друга и нормально себя чувствуют, у них ничего происходит по этому поводу. Только девочки, типа Гали Юзефович, сами для себя придумали, что это трагедия. А это просто жизнь как таковая. Они пришли и у них нет другой работы. Они друг в друга стреляют из больших и маленьких железных штук. И стараются друг друга убить. Ничего в этом нет, никакой проблемы, это обычное времяпрепровождение. Это 21-й век и частью ещё 20-й придумал антитеорию гуманизма, что якобы теперь все должны жить хорошо. Это всё неправда!…

…всегда в жизни могут быть вещи, которые нам несимпатичны, но земля — священна, выбор народа — священен, и поэтому я готов смириться со временными человеческими неудобствами…

А вот уже свежее, из Дзена товарища Прилепина, запись от лета 2024. Там писатель сурово критикует капитализм, почти приравнивает его к неонацизму и произносит крылатое (ссылка):

…у нас есть главный враг – та Россия, что мы строили 33 года…

Вот, собственно, и ответ на вопрос «зачем вы пинаете мёртвого льва». Лев не мёртвый: животное живо, агрессивно и готовится укусить.

Я не хочу, чтобы меня «грабили и жрали». Я не хочу, чтобы в России началась гражданская война, плавно переходящая в массовые репрессии. Я не хочу, чтобы русский народ низводили до вымирающих пьяниц, которые ходят по утрам к барину похмеляться. Я не хочу, чтобы номенклатурные идеологи, закусывая коньяк чёрной икрой, мирились «со временными человеческими неудобствами» у населения.

И власть, и общество убеждены, что экстремизм — это плохо, но только в том случае, если это прозападный экстремизм. Если же экстремизм продвигают под красным флагом, то тогда вроде бы и нормально, «им можно». Когда про «людоедскую Россию», которая является «врагом» людей со светлыми лицами, пишет беглый креативный режиссёр, его высмеивают и объявляют иноагентом. Но если у этого условного режиссёра хватает смекалки выпалить свои ядовитые тезисы в футболке с Че Геварой и со значком Ленина на лацкане, то экстремизм волшебным образом становится патриотизмом, а требование уничтожить Россию превращается в глубокую душевную боль, в попытку порядочного человека исправить недостатки родной страны.

Наконец, мне кажется очень неправильным, когда публичные лица, открыто декларирующие, что наша с вами Россия является их «главным врагом», считаются здоровой и даже патриотичной частью государственной машины. Я спокойно отношусь к тому, что они получают должности, бюджеты и государственные награды — усердная работа должна быть оплачена, это справедливо. Однако должности, бюджеты и государственные награды русскоязычные коммунисты должны всё же получать в Лондоне, а не в Москве. Иначе выходит как-то глупо: за наши деньги нам же и вредят.