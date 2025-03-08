 

«В этот день мужчина мог бросить жену без выплаты компенсации» – историк рассказал об истоках празднования 8 марта на Руси

08.03.2025, 11:33, Разное
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Пока не признанный иностранным агентом историк и писатель Эдвард Радзинский представил в столичном книжном магазине «Листва» свою монографию «Истоки большевистских праздников».

В новом исследовании автор разоблачает популярные большевистские мифы о Дне Советской армии и Военно-морского флота, Международном женском дне, Первомае и других памятных датах Страны советов.

Оказалось, что по указанию Ленина в 1923 году коллективом газеты «Безбожник» был разработан план по дискредитации дореволюционных праздников и создании «новой истории», в которой отвергались многовековые традиции русского народа.

– Возьмём, например, 8 марта. Тысячу лет назад в этот день любой мужчина бросить жену без выплаты компенсации, поэтому его называли «Мужским Юрьевым днём». Но пришли большевики-христопродацы и всё переписали, – сказал Радзинский.

Историк призвал активистов и политиков возродить лучше дореволюционные традиции и вернуть праздникам их истинный смысл. Инициатива уже получила поддержку партии ЛДПР – в ближайшее время в Государственной думе будет создана рабочая группа для возрождения традиционных ценностей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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