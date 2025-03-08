 

В США впервые за 15 лет осуществлена казнь через расстрел

08.03.2025, 7:00, Новости дня
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Власти штата Южная Каролина вечером 7 марта 2025 казнили заключенного Брэда Кейта Сигмона. Впервые за последние 15 лет в США осужденный был казнен через расстрел. О казни сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.

“Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18:05 по местному времени. Врач зафиксировал смерть в 18:08”, – говорится в заявлении.

Вечером в среду, 5 марта, Сигмону был подан “прощальный ужин”: специально заказанное им блюдо состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая.

67-летний Брэд Сигмон, который сам выбрал такой способ казни, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции. Он был приговорен к смертной казни за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.

С 1967 года в США был казнены через расстрел лишь три человека. Все три предыдущих случая были зарегистрированы в штате Юта, последний – в 2010 году.


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