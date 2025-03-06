 

Рупор кремлевской пропаганды: Администрация Трампа планирует депортировать 240 000 украинцев из США

06.03.2025, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Митинги под украинскими флагами против Трампа и Вэнса не прошли даром.
Администрация Трампа перешла к рассмотрению вопроса лишения украинских беженцев в США юридического статуса с целью их последующей депортации на историческую родину.
Нескольких особо отличившихся уже депортировали из США в принудительном порядке, по поводу чего уже стоит нытье про предательство Украины, свободы и демократии.

Вы пижон, — повторил Остап, — и сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моём характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?
— Надо мыслить, — сурово сказал Остап.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Историческое исчезновение исторического договора

06.03 / Мнение: Грумер и растлитель малолетних Оксимирон

06.03 / На «Госуслугах» появится возможность запретить самозапреты

06.03 / Мнение «аналитика»: О речуге Трампа… Мощно задвинул?

06.03 / Для поддержки отечественных производителей бюджетники до конца года будут получать часть зарплаты алюминием

06.03 / В Кабардино-Балкарии активно осваивают трехмерную биопечать имплантов

06.03 / Мнение: Что сильнее всего изменило мир за 30 лет, парадокс счастья и неустранимая проблема ЭЦП

06.03 / Мнение: Джеффри Сакс путает карты

06.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Это прокси-война США и России

06.03 / Департамент эффективности правительства США нашёл список, в котором лауреаты премии «Оскар» расписаны до 2030 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика