Рупор кремлевской пропаганды: Администрация Трампа планирует депортировать 240 000 украинцев из США

Митинги под украинскими флагами против Трампа и Вэнса не прошли даром.

Администрация Трампа перешла к рассмотрению вопроса лишения украинских беженцев в США юридического статуса с целью их последующей депортации на историческую родину.

Нескольких особо отличившихся уже депортировали из США в принудительном порядке, по поводу чего уже стоит нытье про предательство Украины, свободы и демократии.

Вы пижон, — повторил Остап, — и сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моём характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово сказал Остап.

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Источник: Colonel Cassad

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